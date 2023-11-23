5 дій, які потрібно виконати з новим одягом перед тим, як одягти

Перед тим, як носити новий одяг, бажано вжити певних запобіжних заходів, щоб уникнути будь-яких можливих проблем. UAportal ділиться п'ятьма важливими кроками, які слід виконати.

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1. Прання

Не рекомендується одразу одягати щойно придбані сукні та сорочки без попереднього прання. Це пов'язано з тим, що ці речі можуть містити алергенні частинки, які могли накопичитися під час виробництва або транспортування, що потенційно може викликати подразнення шкіри. Тому прання нового одягу перед носінням має важливе значення.

2. Тест на колір

Досвідчені домогосподарки радять провести тест на колір на невеликій ділянці тканини. Для цього намочіть частину матеріалу і накрийте її білою тканиною. Акуратно потріть ділянку, щоб перевірити, чи не переноситься колір з одягу. Цей простий тест допоможе визначити, чи схильна тканина до фарбування.

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3. Правильне використання миючих засобів

Для прання нового одягу важливо дотримуватися правильних інструкцій з використання пральних засобів. Замість того, щоб лити миючий засіб безпосередньо на тканину, для досягнення оптимального результату бажано використовувати спеціальний відсік у пральній машині. Якщо такого відсіку немає, рекомендується розчинити засіб у воді перед тим, як заливати його в пральну машину.

4. Враховуйте тип тканини

Перед тим, як кинути нову сукню або штани в пральну машину, важливо визначити тип тканини, з якої вони виготовлені. Різні тканини вимагають специфічних режимів прання, щоб забезпечити їх довговічність і зберегти зовнішній вигляд. Ігнорування цього правила може призвести до пошкодження нового одягу.

5. Правильне сушіння

Коли справа доходить до сушіння нового одягу, бажано сушити його в затінених місцях на відкритому повітрі. Якщо сушка на відкритому повітрі неможлива, достатньо добре провітрюваного приміщення. Це запобігає надмірному впливу прямих сонячних променів і допомагає зберегти якість тканини.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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