4 речі, яких слід уникати перед сном за народними прикметами

Вечір здавна вважався у наших предків містичним часом, а до ритуалів перед сном ставилися з особливою обережністю. UAportal розповідає про поширені народні прикмети, що розповідають про дії, яких слід уникати перед сном, оскільки вважається, що вони можуть призвести до серйозних наслідків.

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1. Рахувати гроші

Хоча може виникнути бажання ще раз оцінити свої фінанси перед сном, народна прикмета застерігає від підрахунку грошей на ніч. За повір'ям, це може призвести до фінансових труднощів у вашому житті. Щоб перестрахуватися, перенесіть це заняття на ранок або день, коли вважається, що негативні наслідки менш вірогідні.

2. Виплата боргів

Якщо ввечері ви раптом згадали про борг, який ви винні сусідові, буде розумно відкласти його повернення до ранку. За традицією, повернення боргів у нічний час може призвести до нових фінансових зобов'язань. Зачекавши до наступного дня, ви можете уникнути потенційної можливості знову стати боржником у майбутньому.

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3. Миття підлоги

Іноді бажання прибрати в домі з'являється ввечері, коли всі важливі справи за день вже зроблені. Проте вважається, що підмітати і мити підлогу слід тільки у світлий час доби, щоб уникнути небажаних неприємностей. Прибережіть цю роботу для денного часу.

4. Викидання сміття

Виносити сміття ввечері не рекомендується. Забобони попереджають, що порушення цієї заборони може призвести не тільки до викидання відходів, а й до вигнання позитивної енергії. Щоб зберегти фінансову удачу і гармонію в домі, перенесіть це завдання на ранкові години.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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