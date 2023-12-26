4 продукти, які не можна змивати в раковину або унітаз

Засмічення каналізації може бути постійною проблемою як у нових, так і в старих житлових будинках. Тому UAportal розповідає, яких помилок варто уникати на кухні.

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1. Залишки борошна

Після приготування їжі залишки борошна часто потрапляють у кухонну раковину. Однак важливо зазначити, що зливання борошна в каналізацію може мати згубні наслідки для водопровідної системи. Коли борошно контактує з водою, воно перетворюється на липку і клейку масу, яка прилипає до стінок труб, спричиняючи засмічення, які важко змити.

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2. Мелена кава

Хоча змивання гранульованої кави в раковину або унітаз може здатися нешкідливим, цього не можна сказати про мелену каву. Щільність кавової гущі становить значний ризик для труб. Коли частинки накопичуються у водопровідній системі, вони можуть створювати перешкоди, заважаючи потоку води.

3. Макаронні вироби

Певні види макаронних виробів і круп мають тенденцію до значного розбухання під час приготування. Вони можуть засмічувати каналізаційні труби. Щоб запобігти подібним проблемам, рекомендується використовувати друшляк для змивання макаронних виробів і круп.

4. Жир

Тваринні та рослинні жири накопичуються на внутрішніх стінках труб, утворюючи липку плівку, яка обмежує потік води. Ця плівка з часом поступово потовщується через постійні жирові відкладення, що врешті-решт призводить до серйозних засмічень. Щоб уникнути подібних проблем, важливо продумати правильні методи утилізації жирів.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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