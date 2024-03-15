3 способи використання чайної заварки: лайфхаки від досвідчених господинь

Досвідчені господині знають, що залишки звичайної заварки від чаю можна використовувати для вирішення різноманітних побутових проблем. UAportal розповів про три ситуації, у яких вона може виявитися надзвичайно корисною.

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Чищення килимів

Рівномірно розподіліть трохи вологу заварку по килиму і залиште її приблизно на 10-15 хвилин. Потім за допомогою віника або щітки акуратно зметіть її. Цей природний розчин ефективно збирає частинки бруду, одночасно нейтралізуючи будь-які неприємні запахи.

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Маринад для риби

Змішайте суху заварку з чорним меленим перцем і щедро натріть сумішшю рибу. Залиште інгредієнти маринуватися на 15-20 хвилин у закритому посуді.

Потім збризніть рибу рослинною олією та посипте зверху дрібно нарізаною цибулею. Залишивши її відпочити ще на 15 хвилин, змийте залишки маринаду, поперчіть і починайте готувати рибу за бажанням.

Підживлення кімнатних рослин

Використання сушеної заварки для догляду за рослинами – ще одне чудове застосування. Пересаджуючи квіти, використовуйте її як ефективний дренажний шар для горщиків. Поступово розкладаючись, вона збагачує ґрунт цінними поживними речовинами, діючи як органічне добриво.

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