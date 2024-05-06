3 поширені помилки, які господарки допускають при прасуванні лляних речей

Одяг з натуральних тканин дуже вибагливий у догляді. UAportal допомагає уникнути помилок при прасуванні тканин з льону, розповівши про 3 найпоширеніші помилки.

Неправильна температура

У процесі прасування лляних речей дуже важливо регулювати температуру праски відповідно до інструкцій на етикетці. Тканини зі 100% льону витримують високу температуру, однак, часто в складі є й інші матеріали, тому сильно гаряча праска може пошкодити, а то й спалити одяг.

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Нехтування режимом відпарювання

Для ефективного розгладжування лляних речей слід використовувати функцію відпарювання. Рекомендується заливати в праску дистильовану воду, щоб запобігти утворенню накипу і плям від нього на одязі. Цей спосіб є повністю безпечним для тканин з льону.

Неправильна техніка прасування

Під час прасування рухи мають бути рівномірними за напрямком волокон тканини. Важливо уникати швидких та різких дій вперед-назад, оскільки це може призвести до нерівномірних складок та розтягування одягу, що зіпсує його зовнішній вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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