3 прості та смачні ідеї для правильного сніданку: порадуйте себе

Буває непросто придумати ідеї для сніданку, які були б одночасно корисними та ситними. UAportal підготував кілька практичних порад та ідей для смачних сніданків.

Вівсяна каша на ніч

Вівсянка на ніч – ідеальний варіант сніданку для тих, хто має вранці мало часу. Ідея проста: приготуйте вівсянку напередодні ввечері та залиште її на ніч замочуватися у молоці чи йогурті.

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Вранці можна додати у вівсянку фрукти, горіхи або мед, щоб створити смачний та поживний сніданок. Вівсянку на ніч можна приготувати в будь-якому контейнері з кришкою, що робить її ідеальним варіантом для сніданку на ходу.

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Смузі у чашах

Відмінний спосіб отримати здоровий та освіжаючий сніданок. Їх легко зробити і можна пристосувати на свій смак.

Просто змішайте заморожені фрукти, такі як ягоди або банани, з молоком або йогуртом до отримання консистенції, що нагадує смузі. Потім перелийте суміш у чашку і додайте начинку, наприклад, гранолу, горіхи або насіння чіа.

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Яєчні мафіни

Відмінний варіант сніданку для тих, хто хоче легко приготувати блюдо з високим вмістом білка. Щоб приготувати яєчні маффіни, збийте яйця та додайте вибрані вами овочі, наприклад, шпинат, болгарський перець або гриби.

Вилийте суміш у форму для маффінів і випікайте в духовці до золотаво-коричневого кольору. Яєчні мафіни можна зберігати в холодильнику і розігрівати в мікрохвильовій печі, щоб швидко поснідати напружений ранок.

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