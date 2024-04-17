3 подарунки, які вимагають символічної оплати: народні прикмети

Деякі народні прикмети свідчать, що отримання певних предметів у подарунок може принести неприємності. UAportal розповів, що є рішення для тих, хто все ж хоче подарувати своїм друзям чи родичам цікаві подарунки.

Включивши елемент символічної покупки, можна звести нанівець ризики, пов'язані з ними. Проста дія одержувача, який пропонує дарувальнику хоча б одну гривню, може зробити такий подарунок безпечним.

1. Ніж

Дарування ножа або будь-якого гострого предмета традиційно вважається небезпечним через пов'язане з ним переконання, що це може призвести до розбрату між дарувальником і одержувачем. Однак цього можна уникнути, запропонувавши символічну плату, що гарантує уникнення потенційних конфліктів.

Читайте також: Продумані та незабутні: як вибрати вдалий подарунок

2. Хустинка

Хустинки здавна асоціюються з забобонами, що вони приносять сльози і нещастя тому, хто їх дарує. Щоб протидіяти цьому, рекомендується "викупити" її у дарувальника, запропонувавши будь-яку плату. Цей символічний вчинок може допомогти відвернути потенційні негативні наслідки.

3. Домашня тварина

Хоча присутність собаки чи кота може принести щастя одержувачу, немає жодних гарантій, що це завжди буде так. Народні прикмети підказують, що для забезпечення радості від присутності домашнього улюбленця необхідна невелика грошова плата.

Нагадаємо, подарунки можуть нести у собі не лише радість, а й негативну енергію. Деякі абсолютно безневинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров'я та матеріальні блага. UAportal розповів, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !