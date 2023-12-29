3 місця в будинку, де не можна зберігати віник: Забобони та прикмети

Забобони припускають, що віник з пучком гілок може принести в дім як удачу, так і нещастя. Щоб уникнути потенційних неприємностей, господиням важливо правильно його зберігати. UAportal розповідає про три місця, де згідно з повір'ями не можна класти віник.

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1. Ванна кімната

Не тримайте віник у туалеті або ванній кімнаті. Згідно з повір'ями наявність віника в кімнатах, пов'язаних з гігієною, може мати негативний вплив на здоров'я мешканців. Бажано тримати його подалі від цих приміщень, щоб підтримувати позитивну атмосферу.

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2. Вітальня

Зберігати віник у вітальні не рекомендується. Легенди свідчать, що його наявність в цій кімнаті може привернути сімейні проблеми, включаючи серйозні сварки між подружжям і напружені відносини між батьками і дітьми.

3. За дверима

У багатьох будинках деякі двері, наприклад, ті, що ведуть на кухню або в спальню, залишаються відкритими більшу частину часу. Хоча це може здатися зручним, зберігати віник за зачиненими дверима не рекомендується цими прикметами. Вважається, що це позбавляє віник його позитивної енергії.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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