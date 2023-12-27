3 ключові ознаки майбутнього шлюбу, на які варто звернути увагу жінкам

Налагодити повноцінне особисте життя та офіційно оформити стосунки – заповітна мрія багатьох жінок. Однак пошук правильного партнера може бути непростим завданням. Тим, хто вже має другу половинку, але з нетерпінням чекає на пропозицію руки і серця, варто звернути увагу на прикмети, які підготував UAportal.

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1. Спіймати букет нареченої

Одна з широко відомих прикмет стосується ловлі букета нареченої на чужому весіллі. Згідно з цим повір'ям, вважається, що жінка, яка зловить букет, буде наступною в черзі, щоб зв'язати себе вузлами шлюбу.

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2. Бризки шампанського

Невдача з букетом на весіллі друга не обов'язково означає щось значуще. Однак інші події під час святкування також можуть сигналізувати про майбутній шлюб. Однією з таких подій є випадкове бризкання шампанським. Отже, якщо ви випадково облилися ігристим напоєм, варто чекати на майбутнє заміжжя.

3. Попросили стати хрещеною матір'ю

Якщо близька подруга, просить вас стати хрещеною матір'ю її дитини, це можна вважати позитивним знаком. У багатьох культурах прохання взяти участь у священній церемонії хрещення означає удачу і часто асоціюється з благословенням в особистому житті, включаючи перспективу шлюбу.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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