3 ефективні лайфхаки для очищення жиру та нагару з дека та сковорідки

Накопичення нагару та жирних слідів на кухонному посуді, що використовується для смаження, тушкування та пасерування, може стати серйозною проблемою. Однак не завжди для його очищення потрібна агресивна побутова хімія. UAportal підготував чотири ефективні способи відновити чистоту ваших листів і сковорідок за допомогою доступних і підручних засобів.

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Сода та оцет

У деку змішайте гарячу воду з половиною склянки харчової соди і такою ж кількістю оцту. Дайте суміші настоятися близько 30 хвилин, а потім видаліть нагар грубою стороною губки для миття посуду. Наостанок не забудьте ретельно промити миючим засобом.

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Фольга

Звичайна алюмінієва фольга може допомогти при очищенні старого жиру та нагару. У поєднанні з хімічними миючими засобами вона може ефективно замінити щітку. Однак будьте обережні і уникайте використання цього методу на антипригарних сковорідках і силіконових формах.

Перекис водню

Почніть з посипання харчовою содою пригорілих залишків їжі на сковорідці, а потім щедро полийте їх перекисом водню. Залиште суміш діяти приблизно на дві години. Після цього за допомогою губки зітріть залишки бруду і вимийте посуд звичайним миючим засобом.

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