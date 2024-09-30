10 "секретних" дворів Києва. Просто пройдіть крізь арку

Унікальні місця в Києві знайдете зазирнувши в одну з численних арок столиці. Колоритні смачні заклади, свідки цікавих історичних подій, романтичні куточки – це привід для прогулянки вже в наступні вихідні. UaPortal пропонує 10 арочних "порталів" в Києві, пройшовши які на вас чекатимуть дивовижні відкриття.

Арка на вулиці Хорива, 18/10

Цьому дворику понад 100 років. за свою історію він бачив виробництво шпалер, бляшаних виробів, мінеральних вод та ремонт взуття. Дерев’яні сходи, які ведуть до будинків можуть стати декорацією для хіпстерської фотосесії, а білизна на мотузках приводом для сюжету в кіно. атмосфера Подолу може стати набагато глибшою, якщо зазирнути в цю арку зацікавленим оком.

Арка на Лєпнінной атмосферна та мистецька, тут часто проводять міські квести. Джерело: https://www.ukraine-is.com/

Арка з вивіскою "Адам і Єва" по вул. Межигірська, 24

Якщо вас манить історія та архітектура в стилі неоренесансу, варто пройти крізь цю затишну арку. Крім архітектурних свідків 19 ст. тут залишилася ще й виноградна лоза, яка утворила підвісну стелю. найцікавіша пора року для розкриття цього секретного дворика – це осінь, як тільки виноградні бубочки набирають колір тут з’являються дрозди, які охоче позуватимуть перед камерою разом з вами.

Портал, який приведе до затишку та усамітненого відпочинку. Джерело: https://projects.weekend.today/

Арка в будинку по вул. Андріївський узвіз, 2–в

У далекому 18 ст. будинок належав родині купця Лакерди, а два століття по тому купцю Фролову. Письменники приходять сюди за натхненням та енергетикою, яку створив ще поет Баскін-Серединський. Кажуть, як тільки було створено нову поему Серединський вибігав у двір з парасолею та шукав свого першого читача. Плідна праця автора заставляла мешканців будинку ховатися, як тільки у дворі з’являлася чарівна парасоля. Ви також можете стати слухачем потрапивши у цей натхненний двір, тільки вже відомого барда Валерія Винарського.

Чого тільки не знайдеш зазирнувши в одну з арок столиці. Джерело: https://projects.weekend.today/

Арка будинку по вул. провулок Рильського, 3

Якщо ви хочете усамітнитися в самому центрі та сфотографувати Софію Київську з незвичного ракурсу, зазирніть до ЖК "Софіївська брама". Двір вже давно сучасний, та його ландшафтний парк і дитячий майданчик створюють затишну атмосферу. тут можна випити куплену по дорозі каву, або відкрити ноутбук, чи посидіти з книгою чекаючи на компанію.

Київські дворики – це місця з максимально затишною атмосферою. Джерело: @secret_yards

Арка будинку по вул. Музейний провулок, 4

Якщо ви шукаєте приховані кафе в Києві для романтичного побачення чи затишних посиденьок з друзями, пірнайте прямо у цю арочку. Крім смачного та колоритного ресторанчика у дворику розташовано магазин антикварних книг. Зазирніть обов’язково, щоб отримати задоволення від світлин старого Києва чи рідкісних екземплярів у старовинних палітурок.

Знайдіть своє натхненне місце в Києві серед секретних дворів. Джерело: https://kiev.vgorode.ua/

Арка будинку по вул. Ярославів Вал, 17–б

Усамітнені лавочки не так то й просто знайти на Подолі, та варто зазирнути у цю магічну арку. Крім тиші та затишку ви можете розгледіти ліпнину, якій виповнилося понад 100 років та зрозуміти: що таке архітектура в стилі модерн.

Іноді на життя потрібно подивитися з іншого ракурсу. Джерело: @secret_yards

Арка будинку по вул. Стрілецька, 9/11

Битва за цю земельну ділянку набула великого розголосу свого часу. Та врешті решт заповіднику Софія Київська була повернена його буферна зона. Сьогодні сюди варто зазирнути, щоб побачити мурал "Журавлі", який створив львівський художник майже 10 років тому.

Сквер Небесної сотні – затишне місце для ''побачення'' з книгою по історії України. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Прохід до скверу Небесної Сотні

Точніше, проходи, оскільки до скверу можна потрапити з Михайлівської площі, або вул. Михайлівська, 24. Два століття тому ця ділянка належала професору Яценко, який викладав у Університеті Святого Володимира. Пройшовши заточення та занепад цей дворик ожив після Революції гідності, завдяки небайдужим волонтерам та членам родин Героїв Небесної Сотні. Дуже атмосферне місце, де ви зможете надихнутися сучасною історією та побачити портрет Сергія Нігояна на одній із стін.

У двориках Києва сучасність стає сусідкою історії. Джерело: @secret_yards

Арка по вул. Андріївський узвіз, 11

Хочете побачити двері до будинку "людожера"? Цей двір сповнений містичними історіями про дивовижну жінку–кішку, відьом та чарівне гірке кохання. Прогулявшись старою бруківкою двору ви відчуваєте трохи хвилюючу атмосферу, яка викликає ефект "гусячої шкіри".

Подейкують, що Карл Шиман (київський архітектор) приходив сюди, що надихнутися на нові проєкти. Вік самої садиби у дворі датується початком 20 століття.

Знайдіть початок чогось величного та натхненного. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Ворота по вул. Сковороди, 2

Майже 5 століть тому ця ділянка належала Галшці Гулевичівні, яка віддала її під забудову монастиря, лікарні та школи для дітей. Це саме те місце, де зародилася Києво-–Могилянська Академія.

Пройшовши ворота ви попадете у затишний двір, який зберіг історію та чарівність інших віків. Годинник математика Брульона, садиба Гулевичівни, церква святого Духа, бібліотека Антоновичів – чекають вас у одному секретному старовинному дворику Києва.

Секретні дворики Києва можна оглянути самостійно або замовити тематичну екскурсію, де професіональні гіди розкриють вам багато таємниць, які заховані за арками. Раніше ми писали про ТОП 50 великих міст України для бюджетних вражень та найкращі локації для екотуризму в Україні.