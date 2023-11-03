Зірковий дизайнер сказав, які весільні сукні втратять актуальність у 2024 році

Весільні сукні, які раніше були відомі своїми зухвалими елементами, такими як прозора тканина, глибокі декольте та низька спина, поступово відходять у минуле.

Ця тенденція радує дизайнера Джастіна Олександра Варшоу, генерального директора та креативного директора Justin Alexander Group. "Я хочу, щоб наречена пишалася тим, що вона одягла, і не тільки цього року, але й через 10, 20, 30 років", – сказав Варшоу в інтерв’ю Insider.

Він вважає, що деякі весільні сукні настільки зухвалі, що перестають бути вічними.

Читайте також: Стилісти порадили найкращі стрижки для жінок за 40 (фото)

Дизайнер додав: Була дуже велика тенденція, започаткована знаменитостями, які носили багато прозорого одягу на червоних доріжках, і всі казали: "О, мені потрібна суперсексуальна весільна сукня".

З його словами, ці сукні часто мають відчуття "неформального".

Хоча сукні з низькими вирізами або прозорою тканиною можуть бути чудовими, дизайнер каже, що іноді вони ризикують розмістити сукню надто міцно в один період часу.

"Ми відходимо від цього, і це дуже цікаво, тому що я люблю створювати позачасові дизайни", – сказав він.

Варшоу додав, що це не означає, що ваша сукня не може мати прозорі елементи або розрізи.

"Ми намагаємося робити сукні для наречених, у які вони могли б абсолютно закохуватися, хотіти їх носити і бути щасливими, коли вони переглядатимуть свої фотографії через 20 чи 30 років і з гордістю показуватимуть своїм дітям і всім іншим", – сказав він.

Дизайнери, за його словами, здебільшого намагаються знайти спосіб створити сексуальність, не обов’язково відкриваючи жіноче тіло чи показуючи трішки певних рис трохи більше.

Раніше Андре Тан показав базовий гардероб на осінь.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!