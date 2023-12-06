Зірка святкового столу: Як приготувати запечене куряче філе з яблуками

Як запекти куряче філе з яблуками для святкового столу

Однією з найбільш улюблених та запам'ятовуваних страв на святковому столі, особливо до Миколая, Різдва та Нового року, є запечене куряче філе з яблуками.

Це вдале поєднання ніжного м'яса та солодкавої пікантності яблук утворює справжній гастрономічний шедевр. Рецептом поділились на сайті NV.

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Запечене куряче філе з яблуками

Інгредієнти:

Куряче філе — 2 шт.;

Яблука — 2 шт.;

Сир — 100 г;

Сіль, перець;

Майонез — 3 ст.л.;

Олія.

Спосіб приготування:

Розділіть філе на середнього розміру шматки. Покрийте їх харчовою плівкою і відбийте. Потім підготуйте яблука, їх треба натерти, а також додати сир. Покрийте форму для випікання фольгою і змастіть її олією. Розмістіть на ній курятину, посоліть і поперчіть на смак. Тепер розмістіть шар натертих яблук. Покрийте його майонезом і посипте тертим сиром. Запікайте страву протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!

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