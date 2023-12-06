Зірка святкового столу: Як приготувати запечене куряче філе з яблуками
Як запекти куряче філе з яблуками для святкового столу
Однією з найбільш улюблених та запам'ятовуваних страв на святковому столі, особливо до Миколая, Різдва та Нового року, є запечене куряче філе з яблуками.
Це вдале поєднання ніжного м'яса та солодкавої пікантності яблук утворює справжній гастрономічний шедевр. Рецептом поділились на сайті NV.
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Запечене куряче філе з яблуками
Інгредієнти:
- Куряче філе — 2 шт.;
- Яблука — 2 шт.;
- Сир — 100 г;
- Сіль, перець;
- Майонез — 3 ст.л.;
- Олія.
Спосіб приготування:
- Розділіть філе на середнього розміру шматки. Покрийте їх харчовою плівкою і відбийте. Потім підготуйте яблука, їх треба натерти, а також додати сир.
- Покрийте форму для випікання фольгою і змастіть її олією. Розмістіть на ній курятину, посоліть і поперчіть на смак.
- Тепер розмістіть шар натертих яблук. Покрийте його майонезом і посипте тертим сиром.
- Запікайте страву протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!
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