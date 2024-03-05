Візуально підтягують овал обличчя: стрижки з ефектом ліфтингу

Для жінок, чиє обличчя зазнало вікових змін, стилісти радять дотримуватися головного правила: довжина волосся не повинна сягати нижче лінії щелепи, максимум - до плечей. Це дозволить приховати деякі недоліки та надати свіжого вигляду. Ми підібрали п'ять ідеальних варіантів зачісок, які варто спробувати вже цієї весни. Про це пише Радіотрек.

Каре до плечей

Якщо ви поки не готові радикально змінювати довжину волосся, розгляньте варіант каре до плечей. Ця стрижка підходить всім без винятку. Головне - правильно її укладати. Каре можна носити прямим (ідеально для овальної форми обличчя) або хвилястим (маскує зморшки, приховує масивні щоки та підборіддя).

Боб-каре

Ця зачіска поєднує в собі переваги класичного каре та бобу. Пасма, що спадають на скроні, допоможуть приховати зморшки біля очей та нерівномірний овал обличчя. Якщо ви не боїтеся експериментів, можете спробувати асиметричну варіацію стрижки. Боб-каре дуже легко укладати - достатньо підняти волосся круглою щіткою-брашингом у тім'яній та потиличній зонах.

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Багатошаровий боб

З віком волосся стає тоншим, і цю проблему допоможе вирішити багатошарова стрижка боб. Її особливість - пасма різної довжини по всій довжині, що візуально надає об'єм. Для укладання багатошарового бобу найкраще використовувати хвилі від плойки чи праски з великою насадкою. Якщо часу обмаль, достатньо зафіксувати текстуру мусом чи гелем.

Шеггі з тонким чубчиком

Ультрамодна зачіска шеггі відмінно підходить жінкам за 50. Проте важливо дотримуватися умов: довжина максимум до плеча та відсутність густого чубчика, який може зіпсувати весь вигляд. Шеггі вважається невибагливою стрижкою. Для ідеальної укладки достатньо висушити волосся та обробити його мусом для потрібної текстури.

Нагадаємо, ми вже писали про стильні стрижки на коротке волосся.

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