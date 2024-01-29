Зола тільки нашкодить цим рослинам: поради досвідчених дачників
Зола — не панацея, деяким рослинам вона може нашкодити.Тому, перш ніж удобрювати рослини золою, переконайтеся, що їм це не зашкодить.
Всі знають, що зола – це корисне добриво. Вона містить багато поживних речовин, які роблять рослини сильнішими і здоровішими. Але не все так однозначно, пише prostoway.
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Деякі рослини не люблять золу, і їм вона може навіть нашкодити. Наприклад, не можна удобрювати золою редьку, щавель, кавуни, азалію, лаванду, календулу, гортензію та хвойні дерева.
- Редька піде в стрілку.
- Щавель не буде рости, тому що любить кислий ґрунт.
- Кавуни почнуть гнити.
- Азалія, лаванда, календула, гортензія та хвойні дерева не переносять лужного ґрунту.
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