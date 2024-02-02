Зимове лимонне печиво: ніжний шедевр
БЛОГ
Для печива:
150г цукру
80г масла 82.5%
цедра 1 великого лимону
5г ванільного цукру
35г лимонний сік
2 невеликих яйця
250-260г борошна
7-8г розпушувача
цукрова пудра для паніровки, я брав цілу упаковку - частина ще залишилась
Для крему лимонний курд:
1 велике яйце
60г цукру
60г лимонного соку
цедра 1 лимона
50г масла
Готую тісто:
Мʼяке вершкове масло змішую з яйцем, цукром і цедрою та соком лимону
Добре збиваю насадкою лопатка, потім додаю борошно і розпушувач, замішую тісто, воно виходить досить мʼяким і тому його треба поставити на пів години - годину, у холодильник чи на балкон охолонути поки не застигне - краще на ніч.
Далі готую швидкий курд:
Просто усі інгридієнти змішую і доводжу до кипіння, постійно помішуючи вінчиком, потім також охолоджую.
Дістаю тісто з холоду і дуже швидко накатую кульки - грамів по 20 ( вийде на 2 деко) обвалюю їх у цукровій пудрі
Викладаю на пергамент на гарній відстані 1 від 1, роблю невеликі заглиблення, в них додаю лимонний курд і випікаю печиво при температурі 175 градусів 8-10 хвилин.
Виходе дуже ніжно і смачно!
Замість курду можна брати будь-який джем чи густе варення!
Також дуже красиве печиво буде і без джему чи курду, якщо не хочете довго возитись, результат всеодно вражаючий!
Смачного вам і обіймаю!