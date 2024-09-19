Пекуча та смачна: як на зиму закрити аджику без оцту

Якщо прагнете порадувати себе та близьких смачною та корисною заготівкою на зиму, приготуйте ароматну аджику з яблуками, яка порадує вас яскравим смаком і насиченим ароматом.

Відсутність оцту дозволяє зберегти максимум вітамінів і натуральний смак овочів. Ця універсальна приправа ідеально підійде до м’яса, риби, макаронних виробів та багатьох інших страв, поділилося видання shuba.food.

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Для приготування аджики вам знадобляться:

Помідори – 3 кг

Морква – 1 кг

Яблука – 1 кг (будь-якого сорту)

Болгарський перець – 1 кг

Перець чилі – 300 г

Часник – 300 г

Сіль – 2 столові ложки

Цукор – 3 столові ложки

Оцет 9% – 180 мл (для стерилізації банок)

Покрокова інструкція:

Ретельно промийте всі овочі та фрукти. Почистьте моркву, видаліть насіння з перців. Яблука можна нарізати на шматочки. Пропустіть всі підготовлені інгредієнти через м’ясорубку. Перекладіть отриману масу в велику каструлю і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння та варіть протягом 25 хвилин, періодично помішуючи. Аджика повинна загуснути. Додайте сіль, цукор на смак. Варіть ще 5-7 хвилин. У кожну стерилізовану банку додайте по столовій ложці оцту, струсніть та вилийте залишки. Розкладіть гарячу аджику по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками і переверніть догори дном. Укутайте теплою ковдрою до повного охолодження.

Ця приправа підійде до багатьох страв. Правильно приготовлена аджика може зберігатися протягом тривалого часу.

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