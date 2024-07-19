Земля потерпає від чотирибальної магнітної бурі: скільки триватиме та як захиститися

У п'ятницю, 19 липня, на Землі триває магнітна буря помаранчевого рівня небезпеки. Сила геомагнітного шторму становить чотири бали.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, буря триватиму й у суботу, 20 липня. Однак вже у неділю, 21 липня, сила геомагнітного шторму зросте до п'яти балів, що робить рівень небезпеки червоним.

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі – це явище, яке виникає, коли сонячний вітер, потік заряджених частинок, що виходять від Сонця, стикається з магнітосферою Землі. Цей потік може деформувати магнітосферу, викликаючи коливання магнітного поля Землі.

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Деякі люди відчувають такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота, втома, порушення сну, дратівливість, біль у м'язах і суглобах.

Люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні, неврологічні, психічні, можуть відчувати загострення симптомів. Магнітні бурі також можуть впливати на роботу електроніки, таких як супутники, лінії електропередач, радіосигнали.

Як пережити магнітні бурі:

Слідкуйте за прогнозами магнітних бур.

Захищайте себе від сонця: використовуйте сонцезахисний крем, капелюх та сонцезахисні окуляри.

Пийте багато води.

Вживайте здорову їжу.

Висипайтеся.

Уникайте стресів.

Приймайте знеболюючі та заспокійливі препарати за потребою.

Зверніться до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання.

Якщо ви відчуваєте будь-які негативні симптоми під час магнітної бурі, важливо звернутися до лікаря.

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