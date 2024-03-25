Зелений, білий, блакитний: три варіанти трендового манікюру 2024
Зелений, білий, блакитний: три варіанти трендового манікюру 2024
З настанням весни хочеться оновлення не лише у гардеробі, але й у манікюрі. Які ж тренди будуть актуальними у 2024 році? Модницям пропонують звернути увагу на яскраві та свіжі кольори. Також, у тренді будуть малюнки. Про це пише Радіотрек.
- Білий малюнок:
- Витончений та ніжний білий рослинний візерунок на пастельному тлі – чудовий вибір для весняного манікюру.
- Ви можете зробити акцент на одному-двох нігтях, залишивши решту однотонними.
- Блакитний колір:
- Цей колір – справжній фаворит весни 2024 року.
- Українські майстри нейл-дизайну пропонують різноманітні варіанти манікюру з блакитним акцентом.
- Наприклад, два нігті можна зробити рожевими або молочними та додати на них рослинний візерунок у тон основному блакитному відтінку.
- Інший цікавий варіант – абстракція у чорному та блакитних тонах з поталлю.
- Зелений колір:
- Ще один весняний колір, який дає простір для фантазії.
- Поєднуйте зелений з чорними рослинними орнаментами, хвилястими, ламаними та рівними лініями.
- Стиль "різні руки" також буде актуальним: на одній руці нігті зеленого кольору, а на другій – білого, з зеленим листям та чорними і білими лініями.
Окрім цих трендів, зверніть увагу на:
- Французький манікюр з кольоровим або омбре-переходом.
- Мінімалістичні дизайни з точками, лініями, геометричними фігурами.
- Манікюр з негативним простором.
- 3D-елементи, наприклад, бульонки, стрази, перли.
Найголовніше – обирайте манікюр, який подобається вам і підкреслює ваш стиль.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити манікюр в стилі old money.
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