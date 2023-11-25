Зеленський оголосив про створення комплексного плану з мобілізації: чого очікувати українцям

Президент Володимир Зеленський анонсував, що уряд України готує комплексний план з проведення мобілізації в країні. Відомості про це були надані під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Про це пише slovoidilo.ua. Зеленський підкреслив важливість того, щоб громадяни розуміли весь контекст плану, його мету та виклики, які стоять перед країною.

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Президент заявив, що мобілізаційний план має бути чітким та зрозумілим, де відображено кроки від пункту "А" до пункту "Б". Йому необхідно уникнути ситуації, коли "ми тільки розуміємо, що маємо робити на початку і не розуміємо, куди ми вже прийшли".

Президент зазначив, що відповідні доручення з цього питання були видані міністру оборони Рустему Умєрову, головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному та членам уряду. Він закінчив, наголосивши, що всі вони представлять комплексні звіти наступного тижня.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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