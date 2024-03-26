Зелень з оздоровчим ефектом: як їсти найкорисніше

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Додавання зелених коктейлів до раціону будь-якої людини дає великий оздоровчий ефект. У цьому необов'язково повністю змінювати звичну систему харчування. Достатньо включити до раціону один-два смачні зелені коктейлі, які із задоволенням вип'ють навіть діти.

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Возможно, вы не раз заставляли себя есть больше зелени и убеждались, что физически не в состоянии это сделать. И после употребления большой порции нашинкованной зелени получали тяжесть в ЖКТ, а может и тошноту/изжогу.

Дело в том, что целлюлоза - главный строительный элемент растений, имеет одну из самых сильных молекулярных структур на планете. Зеленые листья, содержащие огромное количество ценных питательных веществ, надежно упаковывают все эти витамины и минералы в своих клетках. Созданные из жесткого материала, эти клетки служат средством защиты растения, затрудняя поедание его животными. Чтобы получить ценные питательные вещества из растительных клеток, нужно разорвать их стенки. А разорвать их нелегко.

Именно поэтому употребление зелени без достаточного пережевывания не может удовлетворить наши потребности в питательных веществах. Чтобы получить пользу, мы должны жевать зелень до кашицеобразной консистенции. У вас получалось так разжёвывать салат? Так что салаты полезны в большей мере лишь клетчаткой и механическим очищением ЖКТ.

Именно поэтому напоминаю, что пока идёт сезон свежей зелени - её можно блендерить в коктейлях! И делать все нутриенты более доступными для организма.

Также хочу отметить разительное превосходство листьев (ботвы) над корнями у многих растений по составу витаминов и микроэлементов. Например, кальция в листьях свеклы в 7 раз больше, чем в ее корнях, а провитамина А больше в 192 раза! Содержание витамина К в листьях репы в 2500 (!) раз больше, чем в корнях.

В общем, давайте пользоваться возможностями этого прекрасного сезона.

Пожалуйста, ищите органическую зелень. Летом это реальнее. Магазинная зелень может быть полезной только в качестве источника клетчатки, а состав микроэлементов и витаминов там будет существенно ниже нормы.