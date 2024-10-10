Здоров'я в одній банці: як на зиму приготувати 'сире варення' з імбиру, лимона і меду

Осінь та зима – це пора, коли наш організм особливо потребує додаткового захисту від вірусів та інфекцій. Чудовим помічником у цьому може стати сире варення з імбиру, лимона та меду – це справжня "вітамінна бомба".

Це варення доволі корисне, оскільки імбир відомий своїми протизапальними та антибактеріальними властивостями. Він допомагає зміцнити імунітет, зменшити запалення в горлі та покращити кровообіг, повідомляє Vseroste.

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Лимон своєю чергою багатий на вітамін C, який є потужним антиоксидантом та стимулює імунну систему. Мед у складі такого варення є природним антисептиком, який заспокоює горло та має протимікробну дію.

Для приготування цього "чудодійного варення" вам знадобляться:

300 г лимонів

200 г кореня імбиру

700 г меду

Процес приготування:

Імбир та лимони треба ретельно промити. Лимони варто ошпарити окропом, щоб позбутися гіркоти. Наріжте лимон та імбир на шматочки й подрібніть в блендері до однорідної маси.

Додайте мед до подрібненої суміші та ретельно перемішайте. Якщо мед густий, його можна злегка підігріти на водяній бані.

Готове варення слід розкласти по стерилізованих банках і щільно закрити кришками. Зберігати в холодильнику.

Варення вітамінна бомба. Джерело: Скришот з відео myKitchenundKuche Варення вітамінна бомба. Джерело: Скришот з відео myKitchenundKuche

Достатньо 2-3 чайних ложок варення на день. Його можна додавати в чай, використовувати як начинку для пирогів або просто їсти ложкою.

Сире варення зберігає свої корисні властивості протягом 3-4 місяців у холодильнику. Продукт не підлягає термічній обробці, щоб зберегти всі вітаміни та мікроелементи.

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