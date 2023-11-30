Сніданок за 3 хвилини: Як приготувати гарячі бутерброди з лавашем та сиром
Сніданок – це не лише перший прийом їжі, але й ключовий момент, який визначає вашу енергію на весь день. Один із варіантів ситного та швидкого сніданку – гарячі бутерброди з лаваша і сиром на сковороді.
Рецептом поділились у виданні "Главред". Пропонуємо вам зануритися в кулінарний процес та створити цей смачний сніданок, який буде чудовим початком дня.
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Інгредієнти:
- 200 г тонкого лаваша;
- 150 г твердого сиру;
- 1 ст. ложка рослинної олії;
- сіль на свій смак.
Приготування:
- Розріжте лаваш на рівні частини, а потім кладіть по шматочку сиру в середину кожної частини.
- Згорніть лаваш так, щоб у вас вийшли трикутники-конверти.
- Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні, а потім додайте на неї ваші конвертики. Смажте до отримання рум'яної скоринки, це займе близько 1-2 хвилин.
Важливою перевагою цього рецепту є його варіативність, ви можете експериментувати з начинкою, додавати улюблені інгредієнти, такі як зелень, помідори, курячі грудки, гриби або навіть йогурт. Переконайтеся в цьому сами — смачні та хрусткі бутерброди точно не залишать байдужими нікого. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтеся смачним сніданком!
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