Сніданок, який допоможе худнути

Кімчі оладки

Прихильники високожирових стратегій в харчуванні, в мене для вас класний сніданок.

2 яйця

3 ст л кімчі

2-3 ст л мигдалевого чи кокосового борошна

масло гі

Сніданок за 6 хвилин. Змішати все, пекти на середньому вогні на змащеній маслом пательні.

Тим хто не прихильник високожирових стратегій - теж вітання. Все ок) просто нагадаю, що солоні білкові або середньобілкові сніданки - те, що регулює апетит протягом дня. Дає спокій системам що поживних речовин достатньо. Сніданок регулює гормони, рівень енергії, ситість та стрес.

Перенесення основного прийому калорій на сніданок – просте рішення та прямий вплив на вгамування стресового кортизолу. Такий сніданок ще допомагає худнути навіть без обмеження калорій. Інсулін, лептин та їх здорові показники безпосередньо впливають на енергію та навіть рівень фертильності.

Вранці ми маємо максимальну чутливість до інсуліну. Багато швидких вуглеводів і цукру (пластівці, печиво, солодка каша) викликають дуже реактивний підйом, а потім різкий спад.

Чим менше цукру ви їсте вранці, тим збалансованішим ви будете протягом усього дня. Цукор - не лише сам цукор, а й білий хліб, мюслі, граноли, кукурудзяні пластівці, солодкий бутерброд, печиво з кавою, каші швидкого приготування, надлишок сухофруктів, меду - не здоровий сніданок.

А оладки, редис, фенхель, огірок та паростки - кайф.