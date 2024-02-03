Чи залежить тривалість життя собаки від її морди: вчені знайшли закономірність
Хто з нас не мріє про вірного й пухнастого друга, який буде радувати нас багато років? Але, на жаль, не всі собаки живуть однаково довго. І, як виявляється, довжина морди може відігравати в цьому певну роль.
Пам'ятайте, що довжина морди – це лише один з факторів, що впливають на тривалість життя собаки, пише журнал Nature. Найголовніше – це ваша любов і турбота!
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Невеликий екскурс у дослідження
Вчені з Великобританії проаналізували дані про майже 600 тисяч собак 150 порід. Виявилося, що:
- Дрібні собаки з довгою мордою живуть довше за великих собак з плоскою мордою.
- Середня тривалість життя собаки становить 12,5 років.
- Ланкаширський хілер - найдовговічніша порода (в середньому 15,4 років).
- Кавказька вівчарка - найкоротша порода (в середньому 5,4 років).
- Дрібні породи живуть в середньому 12,7 років, великі - 11,9 років.
- Собаки з плоскою мордою живуть в середньому 11,2 року, з довгою - 12,8 року.
Чому це відбувається?
Дослідники не знають точної відповіді, але є кілька можливих пояснень:
- Собаки з плоскою мордою можуть мати проблеми з диханням, що може скоротити їх життя.
- Дрібні собаки мають кращий метаболізм, що може призвести до довшого життя.
- Довга морда може бути ознакою кращого здоров'я в цілому.
Якщо ви хочете, щоб ваш собака жив довго,
- Вибирайте породу з довгою мордою.
- Зверніть увагу на загальне здоров'я собаки.
- Забезпечте собаці правильне харчування та догляд.
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