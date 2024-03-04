Засекречена тема в СРСР: згадайте про це, коли вам розповідають казки про великі радянські ракети

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Так, друзі, сьогодні буде пост на таку важливу та складну тему, як аборти у СРСР. Любителі СРСР, нахвалюючи життя в цій країні, зазвичай виступають у коментарях приблизно так - "ах, яким ідеальним був Радянський Союз, всі в країні харчувалися найкращим у світі морозивом і ключі під килимком зберігали, а всі проблеми, на кшталт вуличної злочинності, маніяків та абортів - з'явилися вже в прокляті дев'яності!

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Разумеется — всё это сплошное враньё, и связано оно с тем, что реальная статистика абортов в СССР была засекречена, и эта патологическая секретность касалась и остальных сфер жизни. Никто никогда не знал реальных цифр советской статистики — сколько в стране происходит техногенных и транспортных катастроф, терактов, сколько совершается преступлений (в том числе и маньяками) и сколько абортов делается. Любители СССР в этом своём нежелании знать правду напоминают страуса — который прячет голову в песок, выставляет наверх задницу, не видит ничего происходящего вокруг и чувствует себя прекрасно. На самом же деле по количеству абортов "идеальный СССР" занимал одно из первых мест в мире.

Итак, в сегодняшнем посте — вся правда про аборты в СССР.

Аборты в стране победившего Переворота.

После Переворота, устроенного большевиками осенью 1917 года и названного позже "Великой Октябрьской Социалистической Революцией", страна начала стремительно деградировать становиться на новые большевистские рельсы, официально было объявлено о сексуальной вседозволенности. Реальные большевистские плакаты 1920-х годов — "Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления", "Каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка".

Средства контрацепции считались при этом мещанско-буржуазным пережитком, плюс малограмотные большевики в принципе имели низкий уровень познаний в сексуальной сфере — из-за чего в стране произошёл всплеск венерических заболеваний и нежелательных беременностей. Одновременно с этим большевики разрешили аборты — и женщины их начали делать в огромном количестве.

Увидев, что сознательные советские гражданки не спешат в большом количестве рожать будущих солдат мировой революции, большевики начали ужесточать политику в отношении абортов — в 1926 году запретили прерывание первой беременности, потом аборты сделали платными — стоимость привязывалась к доходу семьи и составляла примерно четверть от него (привет, "бесплатная" медицина), а в 1936 году аборты и вовсе запретили.

Засекреченная статистика.

Разумеется, запрет на аборты не останавливал тех женщин, что твёрдо решили это сделать — просто теперь аборты ушли в подполье, что многократно увеличило смертность пациенток. Как правило, рассказывая о "низком числе абортов в СССР", фанаты совка показывают именно этот исторический период — но всё дело в том, что абсолютное большинство абортов в этот период делалось подпольно и нигде никакой статистикой не фиксировалось.

Официально аборты в СССР были запрещены в период 1936-1955 годов, в сталинские годы — причём официальная совковая пропаганда в этот период всячески напирала на роль женщины как "матери для будущих солдат и рабочих", чем практически не отличалась от нацистской пропаганды — в нацистской Германии 1930-х рождение детей было объявлено "патриотическим долгом и высшей целью женщины в Германии". Примерно такую же риторику использовал также и сумасшедший румынский диктатор Чаушеску — который объявил зародыш "социалистической собственностью", а женщин, уклоняющихся от деторождения — "дезертирами".

При Сталине уголовная ответственность за аборты грозила не только врачам, но и женщинам, что хотели сделать аборт — поэтому очень часто даже те, кому аборт был необходим по медицинским показаниям — не обращались к врачам и просто тихо умирали, истекая кровью. Другая проблема подобного запрета — детоубийство. Те женщины, кто был не готов, не хотел рожать, но боялся уголовной ответственности за аборт — просто дожидались родов, а затем убивали ребёнка. Подобные детоубийства в конце 1930-х годов составляли до 25% от общего количества убийств в стране — в "стране развивающегося социализма" младенцев убивали штопальными иглами, топили в уборных или просто выбрасывали на помойку.

Разумеется, все эти случаи, а также реальная статистика подпольных абортов (которая была примерно посчитана по числу посаженных в тюрьму врачей) была строго засекречена. Именно этот период, когда официально в стране практически "не было" абортов — фанаты СССР считают "золотым временем"...

Когда аборты снова разрешили.

В 1955 году в СССР снова разрешили аборты — причём сделано это было, скорее всего, не по соображениям какой-то там "гуманности" (ей советские власти никогда не отличались), а для того, чтобы улучшить пост-сталинские отношения с Западными странами. Практически сразу же по "стране победившего социализма" прошла волна абортов — её пик пришёлся на 1964 год, когда было зарегистрировано целых 5,6 миллиона случаев.

О чём всё это говорит? Такое большое количество абортов прямо указывает на низкий уровень жизни в СССР — во-первых, отсутствовали нормальные средства контрацепции и хотя бы минимальная сексуальная грамотность населения. Ну а во-вторых — люди жили в нищете в перенаселённых коммуналках либо микроскопических говняных бесплатных хрущёвках, и не чувствовали себя готовыми к рождению и воспитанию детей.

В восьмидесятые годы количество абортов сохранялось на столь же высоком уровне, причём по мнению зарубежных аналитиков — реальные цифры были даже выше, чем в засекреченной советской статистике и составляли не 4-5, а 9-12 миллионов случаев в год...

Эпилог.

Ну что тут сказать? Как видите, сказки фанатов совка о "лучшей в мире стране" с "самым вкусным в мире мороженым" в очередной раз опровергнуты — СССР был бедной, отсталой и малограмотной страной с практически таким же уровнем прерывания беременностей, как и в странах Третьего мира, а запреты абортов улучшали лишь "официальную статистику", но лишь ухудшали ситуацию... Просто вспомните об этом, когда вам в очередной раз будут рассказывать сказки про великие советские ракеты.