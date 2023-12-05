Захистять дім від негараздів: які амулети варто розміщувати на порозі будинку

Місцем, де зустрічаються внутрішній і зовнішній світи, є поріг будинку. Тому саме на порозі варто розміщати захисні амулети. Які саме захисні речі можна використовувати, підкаже Ukr.Media

Амулет сонця

Сонце, як символ життя та світла, відображає стародавню символіку.

Розташування амулета із зображенням сонця на порозі будинку притягує позитивну енергію та захищає від негативних впливів. Рекомендується розміщувати його на видному місці.

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Дерево життя

Зображення дерева життя символізує силу, розвиток і процвітання. Амулет із цим символом на порозі притягує енергію росту та зміцнює основи будинку.

Неподалік порога також можна вирощувати повноцінні кімнатні рослини. Існує вірування, що вони можуть позитивно впливати на енергетику в приміщенні.

Статуетка богині домашнього вогнища

Статуетка богині домашнього вогнища, така як римська Веста або слов’янська Рідна Матінка, вважається оберегом затишку і сімейного благополуччя. Розташування такої статуетки на порозі створює атмосферу турботи і тепла.

Статуетка захисної тварини

Багато людей вірять у силу захисних тварин, таких як леви, дракони або інші міфічні істоти, які можуть виступати в якості стражів будинку. Розташовувати їх слід на порозі будинку.

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