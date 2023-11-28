Захистить від вірусів та зміцнить імунітет: Як приготувати натуральний чай зі спеціями

Як зробити корисний натуральний чай з медом та спеціями від хвороб

Щоб ваша імунна система працювала як годинник, рекомендується щоденно вживати ось такий чай, який володіє властивостями, корисними для лікування різних захворювань.

Про це пишуть "Патріоти України". Склад цього чаю включає натуральні інгредієнти, які взаємодіють для досягнення максимального ефекту. Мед сприяє підвищенню енергії, а також допомагає у лікуванні грипу та кашлю. Куркума, як природний антибіотик, допомагає знімати запалення та підтримує роботу серця. Кардамон вживається для профілактики утворення тромбів, очищення стінок артерій та покращення циркуляції крові.

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Цей чай також виводить токсини з організму. Імбир допомагає налаштувати роботу травної системи, лікує мігрені та подолює запальні процеси. Кориця сприяє зниженню рівня цукру в крові і лікує вірусні захворювання.

Щоб приготувати цей чудовий засіб, вам знадобиться:

Порошок імбиру – 0,5 столової ложки;

Порошок кориці – 0,5 столової ложки;

Мелена куркума – 1/6 чайної ложки;

Кардамон – 5 грамів;

Вода питна – 0,5 л.;

Натуральний мед – чайна ложка.

Процес приготування такий:

Візьміть каструлю, налійте воду та доведіть до кипіння. Зменште вогонь і додайте корицю, імбир, кардамон, а потім перемішайте. Варіть суміш протягом 10 хвилин. Після цього процідіть суміш і додайте мед.

Цей чай рекомендується пити щоденно зранку. Ви швидко відчуєте полегшення та підвищення свого загального здоров'я!

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