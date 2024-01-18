Захищають від пилу та канцерогенів: Які три кімнатні рослини варто завести вдома та на роботі

Які кімнатні рослини очищають приміщення від пилу та канцерогенів

Кімнатні рослини – це не тільки декоративний елемент інтер'єру, але й ефективний засіб для очищення повітря від пилу. Вони поглинають частинки пилу завдяки великій площі поверхні листя. Деякі сорти кімнатних рослин затримують пил одночасно випускаючи свіже повітря.

Про те, які рослини найкраще очищають повітря від пилу розповіли fakty.ua. Загалом, кімнатні рослини – це ефективний спосіб очистити повітря від пилу та інших забруднень. Вони не тільки роблять приміщення більш затишним, але й покращують якість повітря, що ми вдихаємо.

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Англійський плющ

Англійський плющ має великі листя з шорсткою поверхнею, які добре затримують пил. Він також поглинає вологу та випаровування з повітря, що робить його чудовою зброєю проти плісняви.

Англійський плющ невибагливий у догляді, добре переносить тінь і не потребує частого поливу.

Фікус каучуконосний

Фікус каучуконосний має великі, блискучі листя, які добре поглинають пил і інші забруднення. Він також виділяє кисень, що покращує якість повітря в приміщенні.

Фікус каучуконосний може вирости досить великим, тому його потрібно розміщувати в просторому приміщенні. Він не любить прямих сонячних променів і потребує регулярного поливу.

Хлорофітум чубатий

Хлорофітум чубатий має довгі, тонкі листя, які добре затримують пил. Він також є потужним фільтром повітря, який ефективно поглинає хімічні речовини та інші забруднення.

Хлорофітум чубатий невибагливий у догляді, добре переносить тінь і не потребує частого поливу.

Як правильно доглядати за кімнатними рослинами, які очищають повітря від пилу?

Для того, щоб кімнатні рослини ефективно очищали повітря від пилу, їх потрібно регулярно обприскувати або мити. Це допоможе видалити пил з поверхні листя і покращити їхню здатність до поглинання забруднень.

Крім того, важливо правильно доглядати за рослинами, забезпечуючи їм достатню кількість світла, води та добрив.

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