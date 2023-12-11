Заряд вітамінів та боротьба з холестерином: Які каші слід їсти взимку на сніданок

Які каші краще їсти на сніданок взимку

Кожного ранку організм будиться під впливом кортизолу, який піднімає рівень цукру в крові. Отже, важливо обирати сніданок, який не спричинить ще більший стрибок цукру.

Нутриціолог Віра Курин ділиться рекомендаціями щодо корисних каш для здорового сніданку у своєму Instagram. Експерт наголошує, що вибір круп потрібно робити із зниженим глікемічним індексом, який визначає швидкість поглиблення глюкози в кров.

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Зірковими виборами для сніданку є:

Вівсянка (довгого варіння): Багата розчинними волокнами, що знижують рівень холестерину.

Містить білок, вітаміни групи B та магній. Кіноа: Має повний амінокислотний склад і є відмінним джерелом білка.

Багата залізом, магнієм, фосфором та іншими мінералами. Гречка: Містить калій, магній, цинк та вітаміни групи B.

Найвищий рівень антиоксидантів серед круп. Ячмінь перловий: Багатий клітковиною, яка позитивно впливає на здоров'я кишківника.

Джерело вітамінів групи B, заліза та магнію. Сочевиця: Відмінне джерело білка, особливо для вегетаріанців.

Містить фолієву кислоту, залізо та калій. Квасоля: Високий вміст білка, клітковини та мінералів.

Знижує рівень холестерину та підтримує рівень цукру в крові. Бурий рис: Багатий на клітковину, мінерали та вітаміни групи B.

Допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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