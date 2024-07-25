Заживить пів хати: як зробити повербанк для дому з автомобільного акумулятора

Відключення електроенергії стали для багатьох українців буденністю. У часи знеструмлень придбати потужний повербанк чи зарядну станцію доволі накладно.

Однак завжди можна знайти спосіб повернути собі світло, зокрема, у цьому може допомогти звичайний автомобільний акумулятор. Автомобільний акумулятор – це доступне та ефективне рішення для забезпечення електроенергією під час блекаутів.

Він має достатню місткість, щоб живити невеликі побутові прилади, такі як лампи, телефони, ноутбуки та навіть невеликі холодильники, пише НВ.

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Щоправда, для цього потрібно мати інвертор, який перетворює 12 В напругу акумулятора в 220 В для побутових пристроїв. Інвертори можуть коштувати від 2 000 до 8 000 грн залежно від потужності та функціоналу.

Вибір акумулятора та інвертора

Не обов’язково купувати дорогий акумулятор, який використовується в автомобілях. Для домашнього використання підійде бюджетний варіант з місткістю від 70 до 75 А*год. Вартість таких акумуляторів починається від 3 000 грн.

Зарядка акумулятора

Для зарядки автомобільного акумулятора можна використовувати мережеву зарядку, вартість якої стартує від 1 200 грн. Зарядні пристрої можуть видавати 6 або 12 В, причому 12 В є кращим варіантом для швидшої зарядки.

Переваги використання інверторів

Інвертори дозволяють підключати різні побутові прилади, такі як лампи, зарядки для телефонів, ноутбуки, холодильники й телевізори. Деякі моделі мають декілька розеток і USB-порти, що робить їх зручнішими у використанні.

З цими простими пристроями ви зможете підтримувати роботу основних електроприладів у вашому домі, забезпечуючи комфорт навіть у періоди відсутності електропостачання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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