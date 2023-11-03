Запечений гарбуз із сиром: простий рецепт, який сподобається всій родині

Рецепти з гарбуза - що приготувати з гарбуза - печений гарбуз рецепт

Гарбуз – універсальний овоч, з якого готують абсолютно різні страви: від десертів до гарнірів. Його можна вдало поєднати з сиром та зеленню.

Як відомо, у свіжого гарбуза довгий термін зберігання. Тому таку страву, як запечений гарбуз під сиром можна приготувати навіть взимку, пише Pixel.

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Інгредієнти:

гарбуз;

оливкова олія, суміш перців, сушені італійські трави;

сванська сіль;

сир (будь-який сорт).

Спосіб приготування:

1. Помийте гарбуз, очистьте від шкірки та наріжте великими шматками. Якщо ви любите точність, то це приблизно 2 на 3 см.

2. Викладіть гарбуз на деко, полийте олією та додайте спеції. Перемішайте так, щоб кожен шматок овоча був у спеціях.

3. Розігрійте духовку до 200 градусів та у гарячу відправте гарбуз на 30 хвилин.

4. Коли гарбуз вже став м'яким, щедро посипте його натертим сиром і поставте у духовку ще на 5-10 хв. Сир має розплавитися та запектися, а страва буде дуже смачно. Поєднувати її найкраще з курячим філе.

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