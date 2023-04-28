Замініть цим воду для поливу квітів, щоб пришвидшити ріст рослин

Кімнатні рослини можуть викликати чимало клопотів, коли вони довго не ростуть, або не квітнуть. Причинами цього можуть бути хвороби, поганий ґрунт, невдале освітлення тощо.

Втім, окрім оптимальних умов також важливо поливати рослини не просто водою. Для кращого росту кімнатних квітів знавці радять використовувати мінералку, пише fuersie.

Зазначається, що мінеральна вода містить речовини, які корисні для рослин. Мікроелементи вже розчинені у воді, тому квітам та листяним культурам легше їх засвоїти.

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Втім, такий метод підходить не для всіх рослин. Мінералкою можна стимулювати ріст сукулентів, алое, грошового дерева.

Водночас для низки кімнатних рослин цей метод може нашкодити, зокрема для антуріума, азалії, камелії, орхідеї. Від мінералки квіти скинуть бутони, що не розкрилися, і загинуть.

Поливати мінеральною водою вазони варто не частіше, аніж один раз на місяць. Важливо попередньо відстояти воду, аби з неї випарувалася вуглекислота.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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