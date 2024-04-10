Закуска з вишуканою подачею: кошики з копченою скумбрією

Кошики з весілля з копченою скумбрією.

Обов’язково зберігайте цей рецепт - це одна з моїх улюблених закусок до будь-якої особливої події. Смаки знайомі, а подача вишукана.

Інгредієнти

-тісто філо:

-50г вершкове масло

-50г води

Начинка:

-1 скумбрія гарячого копчення

-3 варених в круту яйця

-1/2 зеленого яблука

-1 невелика цибулина шалот

-70г крем-сиру

-зелена цибуля для подачі

Готуємо:

Розтоплюємо вершкове масло разом з водою до рідкого стану та перемішуємо кісточкою

беремо листок тісто філо, змащуємо його сумішшю, яка утворилася та накриваємо його ще одним листом, притискаємо і видавлюємо між ними пухирці повітря

кільцем вирізаємо тісто і поміщаю "кругляки" між двома залізними кошиками та випікаю при температурі 165 радіусів приблизно 12-14 хвилин до румяності. Дістаю та охолоджую.

копчену скумбрію розбираю на чисте філе без кісток, додаю білки варених яєць, очищене від шкірки яблуко, цибулю шалот та крем-сир і все добре "перебиваю" бокнедром в однорідну суміш

доводжу до смаку сіллю та перецем. Наприкінці ще смачно додавати цілої зернової гірчиці для текстури

Жовтки тру окремо на тертушці та посипаю зверху.

В холодні кошики випускаю через кондитерській мішок "паштет" зі скумбрії і прикрашаю жовтком та зеленою цибулею.

Смачно і просто!