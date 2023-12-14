Закуска до різдвяного столу: рецепт цвіклів з буряка та хрону

Цвіклі — це австрійський соус на основі хріну та буряка. Чудово поєднуєтся з ковбасами та м’ясом. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Буряк – 2 шт.

Хрін – 1 шт.

Лимон, сік – за смаком

Цукор– за смаком

Сушений кмин – за смаком

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Спосіб приготування:

Бурячки загорніть у фольгу і запікайте в духовці до готовності.

Корінь хрону почистьте.

Овочів натріть на дрібній тертці.Пропорція хрону до буряка – за смаком.

Цвіклі заправте оцтом або лимонним соком. Додайте цукор, сіль.

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