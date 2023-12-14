Закуска до різдвяного столу: рецепт цвіклів з буряка та хрону
Закуска до різдвяного столу: рецепт цвіклів з буряка та хрону
Цвіклі — це австрійський соус на основі хріну та буряка. Чудово поєднуєтся з ковбасами та м’ясом. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Буряк – 2 шт.
Хрін – 1 шт.
Лимон, сік – за смаком
Цукор– за смаком
Сушений кмин – за смаком
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Спосіб приготування:
Бурячки загорніть у фольгу і запікайте в духовці до готовності.
Корінь хрону почистьте.
Овочів натріть на дрібній тертці.Пропорція хрону до буряка – за смаком.
Цвіклі заправте оцтом або лимонним соком. Додайте цукор, сіль.
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