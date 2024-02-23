Для чого заморожувати капронові панчохи та джинси: дивовижний лайфхак

Заморозьте свій одяг, щоб він довше слугував. Такі способи радять експерти з догляду за речима.

Як стверджують експерти з Southern Living, заморозка одягу може зробити його незносним. Фахівці поділилися двома простими лайфхаками, які допоможуть вам подовжити термін служби вашого одягу за допомогою морозильної камери.

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1. Капронові колготки та панчохи:

Заморозка колготок, колгот та делікатних панчох може зробити їх міцнішими й зменшити ймовірність зношування. Змочіть нові пари одягу водою, покладіть у поліетиленовий пакет і заморозьте на ніч. Після розморожування вони будуть готові до використання.

2. Джинси:

Освіжіть свої джинси та видаліть запах, поклавши їх у морозильну камеру на кілька годин. Це допоможе зберегти посадку, колір та загальний термін служби ваших джинсів. Не забувайте прати джинси час від часу, щоб видалити бактерії.

Заморожування одягу - це простий, але ефективний спосіб зберегти його в хорошому стані довше.

Але це не означає повністю відмовитися від пральної машини, коли йдеться про знищення бактерій. Вам все одно потрібно час від часу це робити.

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