Навіщо заливати оцет в бачок унітазу: корисний лайфхак для сантехніки

Як запобігти утворенню іржі та нальоту в бачку унітазу

Всім нам знайома проблема накипу та іржі в бачку унітазу. Це не лише негарно, але й може призвести до неприємних запахів та проблем з зливом.

На щастя, є простий та економний спосіб очистити бачок унітазу зсередини за допомогою звичайного оцту! Повторюйте цю процедуру раз на місяць, щоб бачок вашого унітазу завжди був чистим та свіжим. Чистота та свіжість вашого унітазу – це запорука здоров'я та комфорту всієї сім'ї, пише Главред.

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Ось що вам знадобиться:

Рукавички для чищення

Щітка для чищення з довгою ручкою

Губка

Пляшка білого оцту

Інструкція:

Спустіть воду з бачка унітазу і вимкніть кран, щоб вода більше не надходила. Налийте половину пляшки білого оцту в пляшку з розпилювачем. Розпилюйте оцет на стінки бачка унітазу та всередину чаші. Залиште засіб на 1-2 години. Почистіть стінки унітазу і бачка щіткою, щоб видалити накопичений бруд. Увімкніть кран, щоб вода знову наповнила бачок.

Цей простий метод допоможе вам:

Видалити накип та іржу

Позбутися неприємних запахів

Продезінфікувати бачок унітазу

Пам'ятайте:

Ви можете використовувати оцет не лише для чищення бачка, але й для чищення чаші унітазу.

Для посилення ефекту можна додати до оцту трохи харчової соди.

Не використовуйте хімічні засоби для чищення бачка, адже вони можуть пошкодити його.

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