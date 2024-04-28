Навіщо закупатись содою в травні: корисний лайфхак від садівника
Травень – час для закупки соди! Цей недорогий та екологічно чистий продукт може творити справжні чудеса у саду. Сода – це доступний, екологічний та універсальний засіб, який допоможе вам виростити здоровий та красивий сад!
Сода – це не тільки для обприскування, пише noviydoctor.com. Полив розчином соди (1 ч. л. на 3 л води) допомагає знизити кислотність ґрунту. Присипка розсади содою захищає від "чорної ніжки". Замочування насіння в содовому розчині перед посадкою дезінфікує їх та покращує проростання. Промивання теплиць, парників та садових інструментів содою позбавляє шкідливих мікроорганізмів.
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Чим корисна сода для рослин?
- Захищає від шкідників: попелиці, павутинного кліща та інших.
- Запобігає грибковим захворюванням: борошниста роса, плямистість та інші.
- Покращує зовнішній вигляд листя: робить їх більш зеленими та блискучими.
- Підвищує імунітет та стійкість рослин до стресів: посуха, перепади температур, тощо.
Як приготувати содовий розчин:
- 1 столова ложка харчової соди
- 1 літр теплої води
- 2-3 краплі рідкого мила (для кращого прилипання)
Розмішайте соду у воді до повного розчинення, додайте мило. Розчин готовий!
Як правильно обприскувати:
- Найкраще обробляти рослини вранці або ввечері, коли немає прямих сонячних променів.
- Обприскуйте і верхню, і нижню сторону листя, а також стебла.
- Для профілактики повторюйте процедуру раз на 7-10 днів.
- При шкідниках або хворобах обробляйте рослини раз на 3-4 дні.
- Уникайте обробки в спеку або дощ.
Сода для різних груп рослин:
- Смородина та аґрус: менше уражаються борошнистою росою та плямистістю.
- Троянди та клематиси: краще переносять атаки попелиці та кліщів.
- Огірки, кабачки та інші овочі: рідше хворіють, краще ростуть та плодоносять.
- Кімнатні рослини: стають більш здоровими та красивими.
Порада: Починайте з меншою концентрацією соди та спостерігайте за реакцією рослин.
Нагадаємо, експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.
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