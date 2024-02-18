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Навіщо варити палички кориці: корисний та ароматний лайфхак

Ігор Романько

Як позбутися поганого запаху за допомогою кориці

Кориця – це не лише смачна та ароматна пряність, що використовується в кулінарії, але й незвичайний дезодорант, який допоможе позбутися неприємних запахів у вашому домі.

Це універсальна пряність, яка не лише додає вишуканості вашим стравам, але й піклується про чистоту та свіжість вашого дому, пишуть Патріоти України.

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Як провітрити кімнату за допомогою кориці?

  • Візьміть кілька паличок кориці і закип'ятіть їх у невеликій кількості води.
  • Поступово кімната наповниться приємним ароматом кориці, який нейтралізує всі неприємні запахи.

Цей метод особливо корисний:

  • В холодну пору року, коли не можна провітрити приміщення, відкривши вікна.
  • Як безпечна та екологічна альтернатива хімічним спреям.

Корисні властивості кориці:

  • Антиоксидант: одна чайна ложка кориці містить стільки ж антиоксидантів, скільки й склянка чорниці.
  • Антибактеріальні властивості: кориця захищає від кандидозу та бактерії Helicobacter Pylori.
  • Стимуляція кровообігу: кориця - природний антикоагулянт, що покращує кровообіг, запобігає утворенню тромбів та зміцнює серцево-судинну систему.
  • Противірусні властивості: кориця полегшує симптоми застуди, використовується в народних рецептах для лікування кашлю та ангіни.
  • Освіжає подих: шматочок кориці може освіжити подих краще, ніж жувальна гумка.

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