Навіщо розрізати губку для миття посуду навпіл: порада досвідчених домогосподинь

Ціни на побутові товари постійно зростають, і губки для миття посуду – не виняток. Щоб заощадити, багато господинь розрізають губки навпіл. Цей простий прийом дозволяє отримати вдвічі більше губок, не збільшуючи витрати.

Губки для миття посуду продаються за штуку. Розрізавши губку навпіл, ви отримуєте дві однакові половинки. Таким чином, при покупці упаковки з декількох штук ви отримуєте вдвічі більше губок, не збільшуючи загальну вартість, пише Главред.

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Чи це зручно? Так, розрізані губки для миття посуду не тільки економні, але і зручні в використанні. З вузькою половинкою губки легше миється посуд з важкодоступними місцями, такими як вузькі горлечка і поглиблення.

Щоб розрізати губку навпіл, вам знадобиться гострий ніж. Найкраще розрізати губку поперек, так як в цьому випадку половинки будуть однаковими за розміром.

Деякі поради щодо використання розрізаних губок:

Щоб губка прослужила довше, після кожного використання добре її промивайте і висушуйте.

Якщо губка потемніла або почала розпадатися, її слід замінити.

Нагадаємо, ми вже писали, коли потрібно заміняти губку для миття посуду.

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