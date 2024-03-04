Для чого досвідчені господарі кладуть в холодильник рулон туалетного паперу

Час від часу у холодильнику може збиратися зайва волога та неприємні запахи, що поширюються на продукти й псують їх смак. Якщо генеральне прибирання у кухонному гаджеті не допомогло, можна скористатися найпростішим способом, що вирішує вищезгадану проблему.

Як повідомляє видання kukhovaryty.com, щоб у вашому холодильнику завжди приємно пахло, і щоб він не накопичував зайву вологу, простим рішенням може бути рулон туалетного паперу.

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Для цього вам знадобиться рулон м'якого паперу, 3 чайні ложки соди, 1/2 чайної ложки солі, 10 крапель будь-якої ефірної олії та трохи води. Суміш соди, солі, олії та води створить густу пастоподібну масу. Розріжте рулон паперу та нанесіть цю пасту на половинку втулки.

Так оброблений рулон туалетного паперу можна розмістити на одній з полиць холодильника. Тепер він не лише приємно пахнутиме, але й "контролюватиме" запахи в середині холодильника. Крім того, папір буде поглинати зайву вологу та конденсат, який утворюється на полицях та стінках.

З часом рулон може просочитися вологою та змінити колір, тоді його доведеться просто замінити. Але доти, покладіть рулон туалетного паперу у ваш холодильник, і він буде працювати на вас, допомагаючи зберігати свіжість продуктів та контролювати запахи.

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