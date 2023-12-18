Навіщо одягати віник у сміттєвий пакет перед прибиранням: лайфхак, який зекономить вам сили та час

Віник – це зручний і недорогий інструмент для прибирання, який не потребує електроенергії. Однак іноді він може доставляти незручності, оскільки бруд і пил прилипають до його щетини. Щоб уникнути цього, можна використовувати простий метод: надіти на віник поліетиленовий пакет.

Для цього методу підійде будь-який чистий поліетиленовий пакет. Якщо пакет буде брудним, то він може залишити сліди на підлозі, пише "Телеграф".

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Що потрібно для цього:

Віник

Поліетиленовий пакет

Канцелярська гумка

Надягніть пакет на віник так, щоб він повністю закрив щетину. Зафіксуйте пакет на ручці віника за допомогою канцелярської гумки.

Переваги методу:

Бруд і пил не прилипають до віника, а потрапляють у совок.

Прибирання стає більш ефективним.

Не потрібно витрачати час на ручне очищення віника від сміття.

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