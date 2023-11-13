Навіщо натирати ключі крейдою: рятівний лайфхак

Звісно, коли замок повністю зламався, без допомоги майстра не обійтись. Втім, ви легко можете запобігти таким неприємним "пригодам" самостійно та без допомоги інших.

Чи бувало у вас так, що натрапляєте у мережі на якусь хитрість і ніяк не можете повірити, що це й справді працює? Цілком справедлива емоція, оскільки часто на просторах Інтернету трапляються такі незвичайні поради, що спочатку важко подумати про те, що вони можуть спрацювати. Проте, у виданні noviydoctor.com розповіли про простий спосіб заощадити гроші та не викликати майстра з ремонту ключів та замкових щілин.

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Навіщо натирати ключі крейдою

Ключі та замок на домашніх дверях – одна з найважливіших речей у будь-якій квартирі чи будинку. Абсолютно кожен, часто без винятку, господар чи господиня стежать за тим, щоб їхні двері надійно зачинялися та їх було неможливо відкрити без відповідної "відмички". Втім, із часом у фортецю все важче потрапити навіть її повноправним власникам, оскільки ключ просто прокручується в замковій щілині.

У таких випадках не варто одразу дзвонити майстрам і впадати в істерику. Не поспішайте міняти замок: можливо, у вашій ситуації може допомогти звичайнісінький, знайомий ще зі шкільних років шматочок крейди.

Користувачі мережі радять просто ретельно натерти їм ключ з обох сторін. Такий, здавалося б незвичайний і навіть дивний спосіб допоможе вирішити проблему, коли ключ у замковій свердловині крутиться, але ніяк не чіпляється і не відчиняє двері. Крихта крейди допоможе відмичці краще зчепитися з механізмами замку, і він більше не буде прокручуватися марно.

Для більшого та кращого ефекту ви можете змастити крейдою і замкову щілину. Після цих дій вже ніщо не завадить вам опинитися вдома. Однак, якщо і такий спосіб не спрацював, то краще одразу зателефонувати майстру та полагодити замок.

Раніше ми повідомляли, для чого ключі від авто замотувати у фольгу чи класти в холодильник.

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