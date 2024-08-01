Навіщо наносити кремовий бронзер під очі: ви будете вражені

Користувачі популярної соціальної платформи TikTok експериментують з інноваційним методом макіяжу, спрямованим на маскування темних кіл під очима. Інфлюенсери пропонують альтернативу традиційному консилеру - використання кремового бронзера для приховування ознак втоми.

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Процедура досить проста: спочатку наносять засіб із сонцезахисним фактором, після чого застосовують стік-бронзер на зону навколо очей та повіки, ретельно розтушовуючи. За бажанням, можна додатково висвітлити внутрішні куточки очей невеликою кількістю консилера. Цей метод швидко набирає популярність завдяки своїй ефективності та простоті виконання.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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