Навіщо класти у цукор лавровий лист: перевірений лайфхак

У минулі часи, коли на кожній кухні знаходилася цукорниця, вражаюче багато господинь використовували лавровий лист для відлякування комах. Сьогодні це може здатися дивним, але за цією практикою справді стоїть раціональне пояснення.

Лавровий лист, з його виразним ароматом, відомий як чудовий спецій для відганяння комах, не впливаючи при цьому на смакові якості продуктів. Зокрема, деякі продукти, такі як крупи, борошно і цукор, часто купують на запас, і забувають про терміни їхнього зберігання, що спричиняє розмноження жучків та змушує викидати продукти, пише sport24.

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Є декілька причин, які сприяють появі комах у крупах:

Протермінований товар. Недотримання норм виготовлення та зберігання. Відкрите зберігання. Підвищена вологість.

Термін придатності круп – не більше двох років, і варто пам'ятати про це. Перевірка терміну придатності перед покупкою та купівля продуктів у прозорій упаковці допомагають уникнути неприємних сюрпризів.

Профілактика появи комах:

Регулярний огляд круп та інших продуктів. Перевірка терміну придатності перед покупкою. Відмова від покупки круп на запас. Зберігання сипучих продуктів у герметичних контейнерах. Використання лаврового листа, гвоздики, часнику чи цедри лимона.

Ці заходи не гарантують 100% захист, але значно зменшують ризик зіткнення з проблемою.

Якщо з'явилися жуки:

Викидайте заражені крупи та відкриті продукти. Протирайте полиці оцтом і водою. Промивайте заражені ємності мильним розчином. Заморожуйте крупи для профілактики. Використовуйте прянощі, які відлякують комахи.

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