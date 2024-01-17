Для чого класти целофановий пакет у пральну машину: ви будете здивовані

Якщо у вас вдома є домашній улюбленець, то ви, напевно, знаєте, що шерсть від нього може опинитися де завгодно: на одязі, меблях, в ліжку. Щоб позбутися від цієї проблеми, можна використовувати целофановий пакет.

Про це пише Obozrevatel.

Як це працює?

Целофан має електростатичні властивості, тому він притягує до себе шерсть і волосся. Цей ефект посилюється при пранні, коли вода створює додаткове електричне поле.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Як використовувати целофановий пакет?

Покладіть пакет у барабан пральної машини. Завантажте білизну та пральний порошок. Запустіть прання.

Після прання викиньте пакет у сміття.

Переваги використання целофанового пакета

Цей метод є ефективним і простим у використанні.

Він не пошкоджує тканину.

Пакет захищає фільтр пральної машини від забруднення шерстю та волоссям.

Він допомагає запобігти злипанню прального порошку.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати у пральну машину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!