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Для чого класти целофановий пакет у пральну машину: ви будете здивовані

Ціхоцька Марія

Для чого класти целофановий пакет у пральну машину: ви будете здивовані

Якщо у вас вдома є домашній улюбленець, то ви, напевно, знаєте, що шерсть від нього може опинитися де завгодно: на одязі, меблях, в ліжку. Щоб позбутися від цієї проблеми, можна використовувати целофановий пакет.

Про це пише Obozrevatel.

Як це працює?

Целофан має електростатичні властивості, тому він притягує до себе шерсть і волосся. Цей ефект посилюється при пранні, коли вода створює додаткове електричне поле.

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Як використовувати целофановий пакет?

  1. Покладіть пакет у барабан пральної машини.
  2. Завантажте білизну та пральний порошок.
  3. Запустіть прання.

Після прання викиньте пакет у сміття.

Переваги використання целофанового пакета

  • Цей метод є ефективним і простим у використанні.
  • Він не пошкоджує тканину.
  • Пакет захищає фільтр пральної машини від забруднення шерстю та волоссям.
  • Він допомагає запобігти злипанню прального порошку.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати у пральну машину.

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