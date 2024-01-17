Для чого класти целофановий пакет у пральну машину: ви будете здивовані
Якщо у вас вдома є домашній улюбленець, то ви, напевно, знаєте, що шерсть від нього може опинитися де завгодно: на одязі, меблях, в ліжку. Щоб позбутися від цієї проблеми, можна використовувати целофановий пакет.
Про це пише Obozrevatel.
Як це працює?
Целофан має електростатичні властивості, тому він притягує до себе шерсть і волосся. Цей ефект посилюється при пранні, коли вода створює додаткове електричне поле.
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Як використовувати целофановий пакет?
- Покладіть пакет у барабан пральної машини.
- Завантажте білизну та пральний порошок.
- Запустіть прання.
Після прання викиньте пакет у сміття.
Переваги використання целофанового пакета
- Цей метод є ефективним і простим у використанні.
- Він не пошкоджує тканину.
- Пакет захищає фільтр пральної машини від забруднення шерстю та волоссям.
- Він допомагає запобігти злипанню прального порошку.
Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати у пральну машину.
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