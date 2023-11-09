Навіщо додавати воду під час приготування яєчні: кулінарний лайфхак

Приготування яєчні та омлету – це, безсумнівно, один з найдоступніших варіантів сніданку. Ця страва не тільки легка в приготуванні, але і вражає швидкістю, з якою можна насолоджуватися смачним сніданком, навіть якщо ви поспішаєте на роботу.

Але не завжди виходить смачно та ідеально. Різні непередбачувані обставини можуть призвести до того, що яєчня виглядає не так, як ви планували. Про це пише ТСН.

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Іноді білок може залишитися неповністю згорнутим, утворюючи "соплі". Іншим разом білок може стати щільним, але жовток залишиться рідким. Однак існує простий спосіб досягнення балансу, коли білок повністю згортається, а жовток залишається ніжним.

Щоб досягти ідеального результату, просто додайте трошки води під час смаження яєчні. Це дозволить змінити процес смаження, переводячи його у напрямок приготування на пару.

Для цього потрібно налити трошки води під час смаження. Таким чином, білок та жовток досягнуть бажаної консистенції, і страва буде ідеальною всього за кілька хвилин. Ознакою готовності буде поява тонкої білої плівки на поверхні жовтка.

Можна випробувати два способи. Перший передбачає смаження яєчні на мінімальній кількості олії протягом перших секунд. Воду слід додавати, коли білок вже трошки стане менш прозорим. При цьому важливо прикрити сковорідку кришкою, щоб утримати пару.

Другий спосіб передбачає додавання води на самому початку смаження. Розігрійте сковорідку, налийте тонкий шар води, щоб покрити її дно. Коли вода закипить, розбийте яйця, зменште температуру та прикрийте кришкою. Через хвилину, соліть та прикривайте знову, враховуючи потрібну консистенцію білка – дві хвилини для рідкого і п'ять для щільного.

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