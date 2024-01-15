Навіщо додавати оцет у рідину для миття посуду - лайфхаки для господинь

Одне з багатьох застосувань білого оцту в домашніх умова – змішування із засобом для миття посуду. Завдяки цьому можна чудово очистити найбільш забруднені ділянки та предмети в домі.

Видання Sante Plus запропонувало спробувати ці два інгредієнти. Так ви швидко позбудетеся насамперед слідів олівців зі стін тощо.

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Якщо комбінація оцту та рідкого мила може легко видалити сліди олівця зі стін, то це тому, що оцет має потужні властивості з видалення плям. При додаванні в засіб для чищення, такий як рідина для миття посуду, ця ж потужність збільшується в десять разів.

Спочатку треба визначити тип фарби, яку залишили на стінах. Якщо це латексна фарба, змішайте 3-4 ковпачки засобу для миття посуду в 4-літровому відрі води, потім додайте 3 столові ложки білого оцту. Візьміть губку, змочіть її у розчині, відіжміть і потріть сліди олівця на стіні. Незалежно від типу латексної фарби це рішення підійде. Крім того, звичайно, можна замінити засіб для миття посуду чорним милом або рідким марсельським милом.

Якщо фарба на брудній стіні олійна, суміш відрізнятиметься, тому що в цьому випадку доречно буде додати додатковий інгредієнт, а саме знежирювач. Додайте це до тієї ж дози оцту та рідини для миття посуду, згаданої вище, потім протріть суміш, щоб знежирити сліди олівця та оголити стіну без будь-яких відміток. Ця суміш також чудово підходить для стін кухні.

Яким ще поверхням може допомогти поєднання оцту та засоби для миття посуду

1. Чищення раковин. Дно раковини нерідко виявляється заповнене брудом, мильною піною та мінеральними відкладеннями, але всі ці речі можна легко змити спільною дією оцту та рідини для миття посуду.

Для зручності додайте два інгредієнти в пульверизатор і розпорошіть на ділянки, що обробляються, потім протріть раковину вологою губкою.

2. Чищення унітаза. Унітаз є одним з місць, найбільш схильних до утворення бактерій, плям від жорсткої води і, отже, відкладень вапняного нальоту. За допомогою дуету оцту та рідини для миття посуду можна легко все це видалити.

Розпиліть розчин на стінки за допомогою пульверизатора та залиште на кілька хвилин. В ідеалі зачекати 20-30 хвилин, щоб переконатися в ефекті. Використовуйте йоржик для унітазу, щоб потерти ділянки, а потім промийте унітаз, доки залишки продукту повністю зникнуть.

3. Видалення плісняви у ванній кімнаті. Щоб видалити цвіль з поверхонь у ванній кімнаті, просто розпорошіть суміш на кахлі, дно ванни або дно душової кабіни. Після полоскання сліди плісняви мають повністю зникнути.

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