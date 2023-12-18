Навіщо додавати каву до макаронів: незвичайний лайфхак від професійних кухарів

Як приготувати томатний соус до пасти з кавою

Макарони – це одна з найпопулярніших страв у світі. Їх можна приготувати по-різному, але мало хто знає про один незвичайний лайфхак, який може зробити їх ще смачнішими.

Професіонали кулінарії радять додавати трохи кави в воду для варіння макаронів. Це додасть страві приємного аромату і глибшого смаку, пише ТСН.

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Для цього потрібно просто додати 1-2 чайні ложки меленої кави в воду, в якій ви будете варити макарони. Кава може бути будь-якої міцності, але краще використовувати мелену каву середнього помелу.

Кава не тільки додасть смаку і аромату макаронам, але і допоможе їм краще зберігати форму і не розварюватися.

Ось кілька порад, як використовувати каву в макаронах:

Використовуйте тільки свіжомелені зерна кави.

Не переборщіть з кількістю кави, інакше макарони можуть стати занадто гіркими.

Можна додати в воду для варіння макаронів і інші ароматизатори, наприклад, зірочки бадьяну, лавровий лист або чебрець.

Спробуйте приготувати макарони з кавою, і ви не пошкодуєте. Цей простий лайфхак допоможе вам приготувати ще більш смачну і ароматну страву.

Нагадаємо, ми вже писали, як варити пасту, щоб вона не злипалась.

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