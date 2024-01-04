Піклується про серце та вбиває бактерії: Фахівці назвали головні переваги яблучного оцту

Яблучний оцет – це продукт, який отримують шляхом бродіння яблучного соку. Він має кислий смак і часто використовується в кулінарії, а також у народній медицині.

Яблучний оцет має ряд корисних для здоров’я властивостей, пише woman24. Важливо пам’ятати, що яблучний оцет – це продукт, який може викликати подразнення шлунково-кишкового тракту. Тому його слід вживати в помірних кількостях.

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Корисні властивості яблучного оцту:

Антибактеріальна дія. Яблучний оцет може вбивати патогенні мікроорганізми, такі як кишкова паличка. Це робить його ефективним засобом для консервації та дезінфекції.

Сприяння схудненню . Яблучний оцет може посилити відчуття ситості, що може призвести до зниження споживання калорій і втрати ваги. Деякі дослідження показали, що яблучний оцет ефективний у зниженні кількості вісцерального жиру.

. Яблучний оцет може посилити відчуття ситості, що може призвести до зниження споживання калорій і втрати ваги. Деякі дослідження показали, що яблучний оцет ефективний у зниженні кількості вісцерального жиру. Покращення стану шкіри . Яблучний оцет може допомогти покращити стан шкіри, зменшивши сухість і екзему. Він також допомагає збалансувати pH шкіри.

. Яблучний оцет може допомогти покращити стан шкіри, зменшивши сухість і екзему. Він також допомагає збалансувати pH шкіри. Захист серця. Яблучний оцет може знизити ризик серцевих захворювань, впливаючи на рівень холестерину і тригліцеридів. Деякі дослідження показали, що яблучний оцет може знизити артеріальний тиск у мишей.

Як використовувати яблучний оцет для здоров’я

Яблучний оцет можна вживати всередину або використовувати зовнішньо.

Для внутрішнього застосування яблучний оцет можна розводити водою і вживати натщесерце перед їжею. Також можна додавати його в салати, соуси та інші страви.

Для зовнішнього застосування яблучний оцет можна використовувати як тонік для шкіри, полоскання для горла або засіб для полоскання волосся.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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